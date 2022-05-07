В Приднестровье снова заявляют о взрывах

«Министерство внутренних дел» молдавского сепаратистского региона Приднестровья заявило о взрывах, недалеко от украинской границы.
По этим данным, удары нанесли с дронов. Пострадавших нет.
Молдавские власти считают ответственными за провокации местные военные группировки. Президент Майя Санду сегодня в очередной раз заверила, что угроз стране нет.
Сообщения о взрывах и обстрелах в Приднестровье начали поступать с конца апреля.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обострение ситуации в Приднестровье вызвано действиями спецслужб России.
Приднестровье – сепаратистский регион Молдовы, фактически не подконтрольный Кишиневу с 1992 года. Россия уже более 20 лет держит в Приднестровье около 1700 военных.
В начале марта фактическая власть Приднестровья призвала Молдову признать их «независимость» и подписать межгосударственный договор на фоне представления молдавским руководством заявки на вступление в Евросоюз.