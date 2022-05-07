Двое детей погибли – войска РФ из «Градов» обстреляли Привилегия на Луганщине

Женщина и еще два ребенка тяжело ранены - Гайдай.

Российские войска из «Градов» обстреляли Привилегию в Луганской области, погибли двое детей, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его данным, женщина и еще два ребенка тяжело ранены.

Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ обстреляли жилищный сектор, снаряды прилетели в дома.

«После обстрела группа быстрого реагирования «Луганск-1» отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет нашли без признаков жизни», – написал он в телеграмме.

По данным Офиса генпрокурора, в результате вооруженной агрессии РФ против Украины пострадали более 633 ребенка – 223 ребенка погибли и более 410 получили ранения.