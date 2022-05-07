Генштаб: в Харьковской области войска РФ потеряли контроль над еще одним населенным пунктом

В Харьковской области в результате наступления ВСУ российские войска потеряли контроль над населенным пунктом Циркуны, сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Войска РФ также пытались вести наступление в направлении Вернополья (Изюмский район), но успеха не имели, понесли потери и отошли.

В Донецком направлении, по данным Генштаба, войска РФ сосредоточили основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Лиман и Северодонецк.

«Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел», – говорится в сообщении.

В утреннем своде 7 мая Генштаб сообщал, что в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки кафиры взорвали три автомобильных моста с целью замедления контрнаступательных действий подразделений сил обороны.

Накануне сообщалось о возобновлении контроля над 5 населенными пунктами в Харьковской области – Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа.