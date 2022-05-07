Из «Азовстали» эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей – Верещук

По ее словам, «эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена».

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и пожилых людей из «Азовсталь» эвакуировали.

По ее словам, «эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена».

6 мая в Офисе президента сообщили об эвакуации около 500 человек из Мариуполя и "Азовстали". Впоследствии Ирина Верещук проинформировала об эвакуации еще 50 человек из «Азовстали».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в выступлении в Совбезе ООН также подтвердил эвакуацию почти 500 человек с завода «Азовсталь», Мариуполя и близлежащих районов.

Во время второй части миссии российские военные нарушили режим тишины и из РСЗО обстреляли машину военных на территории "Азовсталя". Сейчас известно о трех погибших бойцах.

На "Азовстали" находятся бойцы батальона "Азов" и морские пехотинцы. Мариупольцы обеспокоены тем, что раненых военных не эвакуировали гуманитарным коридором и подписывают петицию для задействования процедуры extraction к нашим военным.

Многие военные ранены и не могут получить адекватную медицинскую помощь - в импровизированном госпитале почти нет лекарств, совершенно отсутствует обезболивающее, полная антисанитария.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что используются все доступные дипломатические инструменты для решения проблемы.