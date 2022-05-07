Тайна фрегата «Адмирал Макаров». Утонул или только горит?

В госпиталь Черноморского флота Российской Федерации, предположительно, привезли раненых военнослужащих с фрегата «Адмирал Макаров», о поражении которого ракетой «Нептун» сообщалось ранее.

Так, в сообществе Черный список Севастополь» в соцсети «Вконтакте» вчера вечером было опубликовано сообщение, что в Нахимовском районе Севастополя на улицах Генерала Мельника и Рабочей в течение часа были замечены около 30 машин «скорой помощи».

Телеграм-канал Крымский ветер» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в госпиталь Черноморского флота на площади Ластовой привезли раненых моряков с фрегата «Адмирал Макаров».

По предварительной информации издания Думская фрегат «Адмирал Макаров» был поражен украинской ракетой «Нептун». На борту корабля произошел взрыв с последующим горением. СМИ сообщает, что над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, на помощь кораблю из аннексированного Крыма вышли спасательные суда.

Издание обращает внимание, что информация о взрыве на корабле появилась в соцсетях еще вечером 5 мая. «Думская» пишет, что «получило подтверждение, что такой инцидент действительно произошел».

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил об инциденте с фрегатом в своем телеграм-канале. По предварительной информации Гончаренко, фрегат сильно поврежден, но остается на плаву.

«Адмирал Макаров» (бортовой номер 499) – фрегат проекта 11356Р «Буревестник». На Черноморском флоте три таких фрегата: «Адмирал Григорович (494), Адмирал Эссен (490) и «Адмирал Макаров» (499) – самый новый корабль из фрегатов, введен в строй 27 декабря 2017 года.

Фрегаты проекта 11356Р «Буревестник» (по кодификации НАТО Krivak V) – серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней, дальней морской и океанской зоны.

Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения. Кроме того, в их задачи входят: оборонительные и ударные миссии в Черном море, а также прилегающих к нему акваториях и участие в антитеррористических и антипиратских операциях.

При создании корабля, в целях повышения его защищенности и живучести были использованы методы архитектурной защиты с учетом технологии «стелс», а также реализованы мероприятия по снижению акустической заметности и защиты от оружия массового поражения.

В качестве главной энергетической установки типа COGAG используется одна украинская двухвальная газо-газотурбинная установка ГГТУ-М7Н1 «Зоря – Машпроект».

Вооружение включает в себя восемь ячеек в одной УВП 3С14 (установка вертикального пуска прим. ред.), универсальную автоматическую 100 мм артиллерийскую установку А-190, 3К90М в том УВП 3С90М (содержащая 24 9М317М), две шестиствольные скорострельные 30 мм установки АК-630М. Противолодочную и противоторпедную защиту обеспечивают два двухтрубных 533 мм торпедных аппарата и РБУ 6000.

УВП 3С14 выполняет пуски крылатых ракет «Калибр», которые могут поражать надводные цели на дальности до 500 км, и наземные цели на дальности 1500-2000 км (в неядерном варианте).

С 2016 года командиром фрегата является капитан 1-го ранга Бреев Григорий Александрович.

Обстрелами Николаевщины и других городов Украины с моря, непосредственно ракетами «Калибр», командует Григорий Бреев, сообщили ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Бреев родом из Винницкой области. Ранее командовал украинскими корветами «Луцк» и «Тернополь». По данным ГУР, в 2014-м изменил присяге и перешел служить в российский военный флот.

Как сообщали Крым.Реалии, 4 мая у пристани Куриной в Севастопольской бухте стоял один из фрегатов проекта проекта 11356Р «Буревестник» с закрашенным бортовым номером. После начала военного вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей закрашены для усложнения идентификации однотипных единиц.

4 апреля в Севастопольской бухте заметили российский фрегат, похожий на подбитый украинскими военными «Адмирал Эссен».

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в комментарии сообщил, что, по данным его источников в Вооруженных силах Украины, 3 апреля украинскими военными был подбит российский фрегат «Адмирал Эссен». Генштаб ВСУ официально не сообщил об этом.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 5 апреля также заявил, что ВСУ повредили российский фрегат «Адмирал Эссен».

Источник: krymr.com