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Недвижимость / Рынок недвижимости / Власть и право

Минюст возобновил работу Госреестра недвижимости. Но не по всей Украине

22:32, 06 май 2022
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С 6 мая возобновил работу Государственный реестр вещных прав на недвижимость, впервые с начала полномасштабной войны в Украине. До сих пор все реестры были закрыты в целях безопасности, ведь они содержат информацию, которой может воспользоваться враг.

Теперь соглашения о купле-продаже имущества уже можно заключать, но не во всех областях и с определенными ограничениями.

В Министерстве юстиции Фактам объяснили: основные запреты должны исключить мошеннические схемы, которые процветали при купле-продаже имущества в мирное время.

Сейчас правоохранительная система полностью переориентирована на войну, многие суды не работают, бороться еще и с мошенниками не хватит ресурса.

  • На период военного положения запрещена продажа недвижимости по доверенности. Владелец должен лично прийти к нотариусу и подписать документы.

Почему? Потому что продажа имущества по доверенности через черных нотариусов – самая распространенная схема мошенников, объясняет министр юстиции Украины Денис Малюська.

Мы имели много случаев, когда в мирное время отчуждали имущество по доверенности, о которой владелец даже не слышал, не видел и представителя никогда не знал. Так же будет ограничена перепродажа, то есть, если кто-то приобрел недвижимое имущество, он сможет продать его не раньше, чем через месяц после покупки, – объясняет Денис Малюська.
  • Из-за запрета продажи по доверенности граждане, выехавшие за границу, в военное время продать свои квадратные метры не смогут. Для этого им надо будет вернуться в Украину.
  • Запрещена купля-продажа квартир или коммерческой недвижимости на временно оккупированных территориях, все реестры в этих областях закрыты.

Это Донецкая область, АР Крым, Херсонская область, неподконтрольные Украине районы Харьковской, Николаевской, Запорожской области. В регионах, которые приближены к боевым действиям, будут ограничения, Минюст будет снимать их в зависимости от ситуации.

  • Есть территориальное ограничение, оформить сделку по купле-продаже недвижимого имущества можно будет только на территории области, где оно расположено.

То есть, если захотите купить квартиру во Львове, то придется обращаться исключительно к львовским нотариусам.

  • Удостоверять сделки о купле-продаже недвижимости смогут лишь нотариусы с чистой репутацией.

Минюст сформировал перечень таких, его обнародовали на сайте. Список будут постоянно обновлять.

Нотариусы отмечают, решение восстановить рынок недвижимости на третий месяц полномасштабной войны было крайне необходимо.

Более 70 дней войны без возможности что-то продать, очень сложно. У наших граждан, переселившихся из центральных областей, с Востока, практически не остается ресурсов. По обращениям людей, фактически на 3-4 неделю войны они из карманов уже доставали последние запасы.
Далее уже, для того, чтобы жить или передислоцировать бизнес, очень нужно людям совершать сделки по купле-продаже. Нотариат будет делать все, чтобы это было безопасно, – отмечает нотариус Инна Бернадская.

Что сейчас с ценами на жилье?
Спрос на недвижимость, разумеется, крайне низок. В западных областях, где безопаснее всего и больше всего переселенцев, люди интересуются жильем в новостройках, но покупать не решаются.

Каждый ракетный обстрел усиливает опасения, говорят в одной из строительных компаний.

Цены на квадратные метры большинство застройщиков не пересматривали, кое-где подорожание на 3-5%. Дальше все будет зависеть от стоимости стройматериалов.

Зато на вторичном рынке из объявлений, которые уже начали публиковать, рост от 10% до 20% на отремонтированные квартиры с мебелью, говорят риелторы.

Как и с арендой, подорожали квартиры в западных областях, в столице и регионах, к которым ближе всего боевые действия, цены точно упадут.

Если ситуация в стране не будет ухудшаться, по прогнозам риелторов, рынок недвижимости и цены в Украине стабилизируются летом.

Источник: Факты


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