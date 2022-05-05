Ракетный удар по Краматорску, уголовные дела против предателей, нюансы экстрадиции Шария

Различные источники подают очень много новостей – их охватить очень тяжело, поэтому многие переходят на короткие сообщения. Такую подборку сегодняшнего дня мы предлагаем читателям.

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