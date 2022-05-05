Ракетный удар по Краматорску, уголовные дела против предателей, нюансы экстрадиции Шария

Различные источники подают очень много новостей – их охватить очень тяжело, поэтому многие переходят на короткие сообщения. Такую подборку сегодняшнего дня мы предлагаем читателям.
- 12 миллиардов долларов помощи получила Украина с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Денис Шмигаль.
- С начала полномасштабного вторжения РФ с помощью СБУ проведено 9 обменов и возвращено в Украину 324 наших пленных.
810 квартир в 32 многоэтажках получили различные повреждения в результате авиаракетного удара по Краматорску, который россияне нанесли сегодня ранним утром. Погибших нет, есть раненые - 25 человек. Кроме многоэтажек, повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений.
- За 10 недель полномасштабного российского вторжения следователи Нацполиции начали более 10 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
- В Мариуполе оккупанты начали массовую замену указателей на русскоязычные – Мариупольский городской совет.
- Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает украинцев, в частности, представителей правоохранительных органов и органов власти, воздержаться от эмоциональных высказываний в сторону задержанного в Испании Шария, чтобы не давать местному суду повод для отказа в его экстрадиции в Украину.
- В Одессе просят не ходить на территории побережья, потому что все оно заминировано. Таким образом, город защищается от возможных попыток российских оккупантов взорвать морской десант.
Источник: Ukraine NOW