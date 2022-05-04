Россияне нанесли ракетные удары в нескольких районах Львова

Два человека получили осколочные ранения, пострадали три электрические подстанции

Вечером во вторник, 3 мая, россияне нанесли массированный ракетный удар по западу Украины. Из 6 выпущенных ракет две сбили силы противовоздушной обороны, три попали по Львову, а одна – по Закарпатью. Как во Львове, так и в Закарпатье пострадали электрические подстанции, во Львове два человека получили осколочные ранения.

В некоторых районах отсутствует электроснабжение, поскольку обстрелами повреждены три подстанции, сообщил городской голова Андрей Садовый: «Две насосные станции без тока. Возобновляем водоснабжение через альтернативные источники электроэнергии». В частности, свет исчез в части Шевченковского и Железнодорожного районов. В пресс-службе Львовоблэнерго предварительно уточнили, что их объекты от обстрела не пострадали.

«Есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре, вылетели окна, повреждено 60 гаражей. Имеются перебои с подачей водоснабжения, а также с электроснабжением медицинских заведений. Все службы работают», – сказал Андрей Садовый в видеообращении.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в целом россияне выпустили по западу Украины 6 ракет, вероятно, из Каспийского региона. Две ракеты сбили силы ПВО над Львовщиной, три ударили по Львову и еще одна – по Закарпатью. Во Львове осколочные ранения средней тяжести получили два человека, находившиеся неподалеку от взрывов.

По информации пресс-службы Укрзализныци, россияне обстреляли железнодорожные подстанции, из-за чего на подъезде во Львов задержаны поезда: «В связи с вражескими обстрелами железнодорожных подстанций, ряд поездов Укрзализныци будет направляться с задержкой. В частности, задержаны поезда на подъезде во Львов, информация обновляется, следите за официальными сообщениями и не оставляйте хранилища во время сигнала тревоги».

Всего задерживаются 13 поездов, уточнила позже пресс-служба Укрзализныци. Время задержки колеблется от 1 до 3 часов. По словам главы Укрзализныци Александра Камышина, россияне ударили по шести станциям в центре и на западе Украины, повреждения инфраструктуры тяжелые, однако пострадавших среди железнодорожников нет.

Как пишет командование Воздушных сил, всего российские войска выпустили по территории Украины 18 ракет. Впервые ракета прилетела в Закарпатье, в Кировоградской области есть погибшие и пострадавшие, на Волыни сработали силы ПВО. Также россияне ударили ракетами по Днепропетровской, Киевской, Донецкой и Одесской областям.