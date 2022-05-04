"Поддержать"
Тренды:
Новости
Правительство изменило выплаты внутренним переселенцам
Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод 10 погибших и 18 раненых
Один из черноротых российских пропагандистов Соловьев приехал в Мариуполь.
Что было в документах, оставленных оккупантами в Киевской области?
Россия готовит нападение на Молдову
Британская разведка узнала, зачем России Херсон
Операция по эвакуации с "Азовстали" продолжается
На "Азовстали" военные достали из-под завалов и передали для эвакуации 20 гражданских
Обстрел в Киеве во время визита генсека ООН - есть ли связь?
Палата представителей США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины
На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование "Южная Русь"
Юлия Недопитанская: Не путайте туризм и эмиграцию
История женщины-военной из «Азовстали» – "Все с ужасом ждут, куда на этот раз упадет бомба"
Хакеры из РФ готовили основу для вторжения в Украину весь 2021 год, – Microsoft
Где проживает семья Ахметова, для чего Азовстали бомбоубежища и кто заплатит за разрушенные заводы Мариуполя
Все новости
Война / Армия

Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод 10 погибших и 18 раненых

00:22, 04 май 2022
68
Версия для печати

По меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, эти данные – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

"Россияне точно знали, куда целили - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!", - отметил Кириленко.

Российская авиация с утра бомбит Авдеевку, под ударом оказался жилмассив в центральной части города. 3 мая в Донецкой области погибли по меньшей мере девять человек, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что ночью кафиры на этом же направлении применили РСЗО "Град".

"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о минимум трех погибших и двух раненых, восьми поврежденных домах", — сообщил глава ОВА.

По его словам, в результате утренних обстрелов Угледара погибли три человека, которые следовали за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

"Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем", - резюмировал Кириленко.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще