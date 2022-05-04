Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод 10 погибших и 18 раненых

По меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых - таковы последствия обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, эти данные – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше. Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.

"Россияне точно знали, куда целили - рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!", - отметил Кириленко.

Российская авиация с утра бомбит Авдеевку, под ударом оказался жилмассив в центральной части города. 3 мая в Донецкой области погибли по меньшей мере девять человек, сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он отметил, что ночью кафиры на этом же направлении применили РСЗО "Град".

"Последствия обстрелов и бомбардировок еще предстоит установить, но уже сейчас известно о минимум трех погибших и двух раненых, восьми поврежденных домах", — сообщил глава ОВА.

По его словам, в результате утренних обстрелов Угледара погибли три человека, которые следовали за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

"Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информацию о жертвах и разрушениях уточняем", - резюмировал Кириленко.