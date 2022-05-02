"Поддержать"
Тренды:
Новости
Что было в документах, оставленных оккупантами в Киевской области?
Россия готовит нападение на Молдову
Британская разведка узнала, зачем России Херсон
Операция по эвакуации с "Азовстали" продолжается
На "Азовстали" военные достали из-под завалов и передали для эвакуации 20 гражданских
Обстрел в Киеве во время визита генсека ООН - есть ли связь?
Палата представителей США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины
На оккупированных территориях россияне хотят создать квазиобразование "Южная Русь"
Юлия Недопитанская: Не путайте туризм и эмиграцию
История женщины-военной из «Азовстали» – "Все с ужасом ждут, куда на этот раз упадет бомба"
Хакеры из РФ готовили основу для вторжения в Украину весь 2021 год, – Microsoft
Где проживает семья Ахметова, для чего Азовстали бомбоубежища и кто заплатит за разрушенные заводы Мариуполя
Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения для войны
В Северодонецке священник УПЦ МП передавал оккупантам данные о дислокации ВСУ
Украинская армия контролирует большую часть воздушного пространства – разведка Британии
Все новости
Политика / Война / Херсон

Британская разведка узнала, зачем России Херсон

00:07, 02 май 2022
140
Версия для печати

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свое вторжение и повысить безопасность контроля над Крымом.

Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии в воскресенье.

Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.
"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.


Как сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, Россия ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

О том, что оккупанты планируют наступление на Кривой Рог, говорится и в заявлении главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Враг проводит формирование наступательного ударного формирования на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию ситуации. ", - подчеркнул он.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще