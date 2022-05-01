Операция по эвакуации с "Азовстали" продолжается

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в видеообращении, которое записала вместе с главой фракции "Слуга народа" и участником переговоров с российской стороной Давидом Арахамией.

Она отметила, что об этой операции не сообщали ранее, потому что делали все, чтобы она состоялась.

"Более 100 человек эвакуированы. Операция продолжается", - подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, все это удалось благодаря усилиям президента Украины, при поддержке генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Международного Комитета Красного Креста.

"За это мы им очень благодарны. Детали будут позже. Уже завтра будем встречать наших родных мариупольцев, которые вынуждены были более 50 дней под завалами без еды, без воды, без связи верить, что их спасут - и мы их спасли", - сказала Верещук.

Давид Арахамия подчеркнул, что "впервые с начала войны, с начала блокады "Азовстали" нам удалось вывести более 100 гражданских - это маленькие дети, женщины, а также люди преклонного возраста".

При этом подчеркнул, что наши ребята-герои из "Азова" держатся там.

"Следующий этап операции - вывести всех остальных. Там еще много людей остаются - у них много проблем. Это было первое прекращение огня над "Азовсталью" уже двое суток. Надеемся, что дальше будем работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуацию всех, кто находится на "Азовстали", - добавил Арахамия.