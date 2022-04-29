Палата представителей США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины

Закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине принят Палатой представителей США.

"Палата приняла Закон о ленд-лизе 2022 года - Закон о защите демократии в Украине 417 голосами против 10", - говорится в сообщении.

Напомним, Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно присылать оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

Также Соединенные Штаты подготовили новый пакет поддержки Украины на 33 млрд долларов.

Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский

"Есть серьезные новости для нашего государства, для нашей защиты. США подготовили новый пакет поддержки для Украины. На 33 млрд долларов. В частности, более 20 млрд долларов могут пойти на оборону. Еще более 8 млрд запланировано для экономической поддержки. Еще 3 млрд долларов будет направлено на гуманитарную помощь", - рассказал он.

Зеленский поблагодарил американский народ и президента Байдена за помощь.

"Надеюсь, Конгресс быстро поддержит этот запрос на помощь нашему государству", - добавил президент.