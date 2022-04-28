Хакеры из РФ готовили основу для вторжения в Украину весь 2021 год, – Microsoft

Связанные с РФ хакеры начали готовиться к вторжению в Украину еще в марте 2021 года

Российские хакеры начали масштабные кибероперации против Украины еще в марте 2021 года и, вероятно, заложили основу для дальнейшего вторжения в Украину. Об этом говорится в отчете Microsoft.

Как отмечают кибербезопасные специалисты компании, связанные с РФ хакеры начали готовиться к вторжению в Украину еще в марте 2021 года, усиливая атаки на украинские организации, чтобы закрепиться в их системах.

В частности, когда российские войска начали продвигаться к границе с Украиной, фиксировались попытки получить доступ к разведданным с помощью кибератак.

До середины 2021 года вражеские хакеры нацелились на цепочки поставок не только в Украине, но и в странах-членах НАТО.

В отчете говорится, что уже в начале 2022 года российские хакеры более активно начали атаковать вредоносным ПО украинские организации. После военного вторжения РФ в Украину кибероперации были развернуты для поддержки стратегических и тактических целей.



В Microsoft считают, что использование Россией кибератак, вероятно, тесно связано, а иногда и напрямую связано с ее прямыми военными действиями против служб и учреждений, имеющих решающее значение для гражданского населения.