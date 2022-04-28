Где проживает семья Ахметова, для чего Азовстали бомбоубежища и кто заплатит за разрушенные заводы Мариуполя

Сейчас Ринат Ахметов утратил свои основные активы в Украине. Его наиболее ценные заводы – металлургические комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича – разрушены.

Ринат Ахметов дал большое интервью швейцарскому франкоязычному изданию Le Temps. Интерес швейцарцев к личности украинского бизнесмена, владельца мариупольских заводов, понятен. Семья Ахметова проживает в этой стране. А накануне войны появилась информация, что сын бизнесмена купил большую виллу на Женевском озере.

До вторжения в Украину Ринат Ахметов считался самым богатым человеком в стране, пишет Le Temps. Этот олигарх, уроженец Донбасса, построил империю, включающую в себя финансы, медиа, телекоммуникации, розничную торговлю, сельское хозяйство и транспорт. Он является инвестором и владельцем компании СКМ. Ему также принадлежит футбольный клуб "Шахтер", выступающий на соревнованиях европейского футбола. Но именно горнодобывающая деятельность и металлургия Рината Ахметова сегодня больше всего под угрозой российского вторжения. Его компания «Метинвест» владеет огромным металлургическим заводом «Азовсталь» в портовом городе Мариуполь. Две тысячи украинских бойцов, в том числе члены батальона «Азов», обвинены Москвой в «нацизме», но сотни мирных жителей до сих пор скрываются в бункерах под заводом.

Le Temps: В четверг, 21 апреля, Владимир Путин заявил об «освобождении» Мариуполя. Российские войска, по его словам, полностью контролируют город, за исключением вашего завода "Азовсталь". Вы согласны с такой оценкой?

Ринат Ахметов: Нет, это совсем не так.

Мариуполь всегда был и будет украинским городом. Украинцы ожесточенно защищают каждый сантиметр земли украинский. Я горд тем, что наш железный «Азовсталь» стал нашим бастионом сопротивления. Я верю, что наши солдаты смогут и дальше защищать город и что мариупольцы будут эвакуированы. Я также верю, что российские солдаты будут наказаны за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Ситуация в городе - это трагедия и ужасная беда, которую невозможно простить.

Le Temps: Вы ежедневно общались с руководителями ваших заводов «Азовсталь» и «МК Ильича» в Мариуполе. Какая там ситуация?

Ринат Ахметов: Русская армия продолжает уничтожать Мариуполь и его два завода. Металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь постоянно бомбили и обстреливали. Мы остановили производство и возобновим его только после нашей победы.

Le Temps: Сколько еще осталось работников Метинвеста в убежищах Азовстали?

Ринат Ахметов: Речь идет о жизни и безопасности людей. Я не могу раскрыть эту информацию.

Le Temps: Какая история и предназначение этого убежища?

Ринат Ахметов: Бомбоубежища были построены одновременно с заводом, в 1933 г. По гражданским и промышленным нормам оборонные сооружения должны быть рядом непосредственно с рабочими местами работников.

Le Temps: Как долго могут жители этих убежищ все еще держаться и что вы посоветуете, чтобы решить эту проблемную ситуация?

Ринат Ахметов: И мирные жители, и наши бойцы оказались в условиях бесчеловечных. Каждая минута опоздания может стоить им жизни. Нам нужно немедленно прекратить это и эвакуировать людей. Единственный способ сделать это – договориться о гуманитарных коридорах.

С приверженностью отношусь к представителям Организации Объединенных Наций и Международному Красному Кресту (МККК). Однако все попытки с их стороны организовать безопасный проезд для жителей Мариуполя были прерваны нападениями россиян.

Le Temps: Какая степень поражения производства на Азовстали?

Ринат Ахметов: Капитализация до войны двух наших заводов – «Азовсталь» и металлургический комбинат имени Ильича – не менее 10 миллиардов долларов. Готовим судебные иски по требованию к России. Россия компенсирует все убытки, причиненные нашим предприятиям.

Le Temps: Что заставляет надеяться, что Мариуполь вернется под украинский контроль, чтобы ваша компания могла там работать?

Ринат Ахметов: Вера в Украину, героизм и мужество наших воинов, единство украинского народа и непреклонной поддержки президента. Я им очень благодарен.

Le Temps: Ваши предприятия потеряли много активов из-за войны войны. Поэтому вы избрали лагерь президента Украины Владимира Зеленского? (до войны Ахметов находился в жестком конфликте с Офисом Президента, а Зеленский даже обвинял Ахметова в соучастии в покушении на него).

Ринат Ахметов: Свой выбор я сделал давно. Как выходец из украинского города Донецка, я стал самым крупным частным инвестором в нашей стране. В 2014 году я осудил вспышки сепаратизма и заявил, что Донбасс может быть успешен и счастлив только в составе Украины. В 2022 году, когда началась война, я назвал Путина военным преступником.

Сегодня Украина как никогда единая, потому что у нас есть воля к победе. Как председатель правления страны Владимир Зеленский демонстрирует настоящее достоинство выполнения своего конституционного долга защищать Украину.

Каждый украинец, и я в том числе, делает все, что в моих силах, чтобы помочь Украине добиться победы.

Le Temps: Насколько важна Швейцария для вашего бизнеса?

Ринат Ахметов: Мы международная компания. Для нас Швейцария одновременно является местонахождением наших компаний –Metinvest International SA, D. Trading SA и D. Trading International SA, работающих там более двух десятилетий. Это страна с корпоративной культурой и стандартами имеет очень высокие коммерческие ценности, которые побуждают нас развиваться и постоянно совершенствоваться.

Le Temps: Какие ваши личные связи со Швейцарией? У нас недавно появилось сообщение, что ваш сын купил два объекта недвижимости в Женеве. Ты часто приезжаете туда?

Ринат Ахметов: Мои сыновья родились в Донецке, учились в Швейцарии. Именно в Швейцарии мой старший сын Дамир встретил свою будущую жену Диану. Они вместе ходили в школу. Сегодня вся моя семья и мои внучки живут в Швейцарии. Я часто возвращаюсь посетить мою семью в вашей прекрасной стране.

Le Temps: Вы думаете, что Швейцария могла бы сделать больше для Украины?

Ринат Ахметов: Решение вашей страны поддержать Украину и беспрецедентные санкции против России заслуживают большого уважения. Я благодарен Швейцарии и всему свободному миру. Мы боремся за свободу и свободу Европы. У нас есть силы и воля сражаться. Я убежден, что мы выиграем эту войну.