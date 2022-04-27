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Война / Армия

Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения для войны

18:58, 27 апр 2022
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Российские оккупанты наращивают темпы наступления и готовят дополнительные подразделения для участия в войне против Украины. Об этом на брифинге 27 апреля сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Враг наращивает темпы наступательной операции. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огневое влияние", - сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что наибольшую активность российские войска проявляют на Донецком и Слобожанском направлениях, и оккупанты готовят дополнительные подразделения для участия в боевых действиях.

Также Мотузяник сообщил, что россияне применяют практику террора против гражданских в Украине – это угон, истязание, принудительная мобилизация мужчин, грабежи. На временно оккупированных территориях россияне проводят "фильтрационные мероприятия", обыскивают дома, угоняют имущество, проверяют население на наличие татуировок и запрещают выезд с захваченных территорий, угрожая расстрелами.

По словам спикера Минобороны, россияне совершили уже 138 вылетов самолетов, из них не менее 38 – для ударов по объектам в Харьковской и Донецкой областях. В Белгородской области оккупанты продолжают наращивать группировку ракетных войск.

Он сообщил, что основной целью РФ остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.


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