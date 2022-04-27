В Северодонецке священник УПЦ МП передавал оккупантам данные о дислокации ВСУ

В Северодонецке священник Украинской православной церкви московского патриархата передавал оккупантам информацию о дислокации украинских военных, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По словам Гайдая, правоохранители в телефоне священника обнаружили переписку с оккупантами, в которой он передавал сведения о численности, дислокации, вооружении украинских военных. Глава области отметил, что священнослужителя УПЦ МП правоохранители разоблачили 26 апреля.

В Житомирской области за коллаборационизм будут судить священника УПЦ МП

В суд направлен обвинительный акт против настоятеля церкви московского патриархата в Новограде-Волынском районе Житомирской области – по данным следствия, он публично призвал к поддержке российского вторжения в Украину. Об этом сообщает областная прокуратура.

Священник обвиняется по ч. 1 ст. 111-1 УК – публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержанию решений и действиям государства-агрессора.

Следствием установлено, что 64-летний настоятель церкви в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как действительно нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии.