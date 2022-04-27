Украинская армия контролирует большую часть воздушного пространства – разведка Британии

Украинская армия контролирует большую часть своего воздушного пространства, армия РФ сосредоточена на юге и востоке. К таким выводам пришла британская разведка, передает в Twitter Минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что РФ не смогла эффективно уничтожить воздушные силы ВСУ или подавить противовоздушную оборону. Украина сохраняет контроль над большей частью своего авиапространства.

Авиация РФ остается под риском поражения украинскими силами, говорят британские разведчики. В настоящее время она сосредоточена на юге и востоке Украины, где пытается оказывать поддержку российским сухопутным силам.

В разведке Британии добавили, что авиация РФ имеет ограниченный доступ в северные и западные области – ей приходится ограничиваться ударами с дальних дистанций. В то же время РФ продолжает бить по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

В Мариуполе Россия, вероятно, использует неконтролируемые авиабомбы, свободнопадающие говорят в британской разведке. Это снижает избирательность удара и повышает риск жертв гражданского населения.