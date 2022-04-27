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Война / Армия

ВСУ ударили по враждебным позициям на острове Змеиный

08:57, 27 апр 2022
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В результате удара уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10»

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный, попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Наши войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже. Враг пытался продвинуться в сторону Николаевщины в районе поселков Таврическое и Новая Заря, но успеха не имел, понес существенные потери и ретировался», – говорится в сообщении.

В Черноморской операционной зоне нашими силами нанесено поражение по враждебным позициям на острове Змеином.

Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", потери рашистов уточняются.

Сейчас корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения.

Напомним, что в начале масштабного военного вторжения российские войска атаковали украинский остров Змеиный.

Практически он захвачен русскими оккупантами с первых дней войны.


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