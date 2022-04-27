Зеленский: Понимаем, что происходит в Приднестровье и готовы к любому развитию событий

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но вооруженные силы готовы к возможной эскалации со стороны российских войск на временно оккупированной территории Молдовы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны президента Молдовы Майи Санду.

Президент также сообщил, что обсудил этот вопрос с премьер-министром Румынии Николаем Чуке, который находился с визитом в Киеве 26 апреля.

"Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину будут те или иные шаги", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствовавшие на территории временно оккупированной части Молдовы – Приднестровья, находятся в постоянной готовности.

"Но мы понимаем их мощности, ВСУ к этому готовы и их не боятся", – заверил президент.

22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.

После этого на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Здание "Министерства госбезопасности" обстреляли из РПГ, также были повреждены две радиобашни, которые транслировали российское радио. Кроме того, произошли взрывы на аэродромах в Тирасполе.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что к взрывам в оккупированном Приднестровье причастны внутренние силы региона, которые хотят втянуть страну в войну.

26 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность, а ГУР МО предупредило, что Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.