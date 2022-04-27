Украинская IТ-компания приобрела для ВСУ 500 бронированных автомобилей

Ранее компания передала на нужды армии 50 броневиков канадского производства.

Одна из самых больших украинских IT-компаний в банковской отрасли Fintech Development LLC приобрела для украинской армии 500 бронеавтомобилей.

Как сообщил руководитель ИТ-компании Антон Сватик, броневики направят в подразделы Сил специальных операций и Главное управление разведки Минобороны.

Бронированные автомобили покупали за границей. Их стоимости и модели не разглашают, однако, судя по опубликованным фото, речь идет о внедорожниках Land Rover Defender.



Отметим, что ранее ИТ-компания приобрела для нужд ВСУ 50 бронеавтомобилей Cougar канадской компании Streit Group стоимостью 15 млн евро.

Как сообщает SpecMachinery.com.ua, это машины Cougar канадской компании Streit Group, которые очень хорошо знакомы в ВСУ, поскольку в свое время сюда была поставлена ​​партия таких машин, изготовленных совместно с Кременчугским автозаводом.

Fintech Development LLC – одна из крупнейших ИТ-компаний Украины, работающая в банковском секторе. В апреле компания стала первой в Украине, обеспечивающей легальный процессинг платежей в криптовалюте.