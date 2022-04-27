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Война / Мариуполь

"Медики успевают только резать и зашивать". Защитники Мариуполя показали, при каких условиях работает госпиталь

00:50, 27 апр 2022
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В заблокированном оккупантами Мариуполе военные медики, несмотря на постоянные обстрелы врага, продолжают спасать раненых защитников города и мирных жителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская военнослужащая Nava Mrpl UA, защищающая город.

"Что такое военный госпиталь в окружении? Они лежат на полу. Тот, что с одной рукой приносит воды лежащим. Они лежат и слушают, как по зданию фигят самолеты. Они думают: как там собратья? Они заслужили уход после ранения, а медики успевают только резать и зашивать, резать и зашивать…” – написала она.


Более 500 тяжело раненых людей сейчас в бесчеловечных условиях. /…/ сейчас здесь не хватает лекарств, врачей (они устали до потери сознания) и других условий для того, чтобы эти ребята выжили. Нужно их вытаскивать", - подчеркнул украинский военный, который также находится на "Азовстали".


Тем временем президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что город Мариуполь на юге Украины уже захвачен российской армией и боевые действия там вроде бы не ведутся.

На вопрос Эрдогана о ситуации в Мариуполе Путин в духе пропаганды сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

По мнению Путина, заблокированным на территории завода "Азовсталь" украинским защитникам киевские власти должны отдать "приказ сложить оружие".

Российский президент утверждает, что "военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и поведение в соответствии с международно-правовыми нормами".

Однако сегодня защитники Мариуполя заявили, что только за последнюю ночь по "Азовстали" были нанесены 35 авиаударов, под завалами оказались гражданские люди.

Также 26 апреля в Москве находится генсек ООН Антониу Гутерриш, который, в частности, предложил организовать гуманитарный коридор для Мариуполя в целом и для "Азовстали" в частности, чтобы люди могли выйти в направлении, которое сами изберут.

Как ранее сообщалось, так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин учредил медаль "За освобождение Мариуполя", в которой датой захвата Мариуполя значится 21 апреля.

Напомним, российская армия осаждает Мариуполь с 1 марта. Украинские защитники продолжают защищать его из последних сил: это бойцы полка "Азов", морские пехотинцы, пограничники и нацгвардейцы.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщает, что Путин согласился на участие ООН и Международного красного креста в эвакуации мирных жителей из «Азовстали».

"Следующие обсуждения будут проведены с Офисом ООН по координации гуманитарных вопросов и министерством обороны России", - заявил пресс-секретарь ООН.



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