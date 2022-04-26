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Война / Запорожье

Взрывы в Запорожье - один погибший

11:30, 26 апр 2022
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В Запорожье утром на территорию одного из предприятий попали две российские управляемые ракеты. Третья ракета разорвалась в воздухе. 

Об этом сообщили в Запорожской ОВА. Инфраструктурные объекты предприятия частично разрушены и повреждены. На месте работают все соответствующие службы.

По предварительной информации известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших будут уточнять.

Военные РФ продолжают продвигаться в направлении Запорожья. Украинские силы готовят оборону в Запорожье к возможному нападению России с юга.

Известно, что две российские крылатые ракеты сегодня в промежутке времени с 6:41 до 6:46 были замечены над Запорожской АЭС в Энергодаре. Они летели в направлении Запорожья. 

Напомним, на Запорожском направлении оккупанты ведут наступление в направлении Трудолюбовки. Именно там сейчас продолжаются бои.

Также в отчете ЗОВА, среди прочего, указываются вражеские артиллерийские обстрелы городов Пологи, Васильевка, Орехово, Молочанск. Отсюда можно предполагать, что они (возможно, кроме Молочанска) по-прежнему контролируются Украиной.

Из сводки точно понятно, что однозначно контролируются Украиной Таврийское и Камышеваха между Запорожьем и Орехово (там саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили остатки ракеты РСЗО «Ураган» и 152-миллиметрового снаряда).


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