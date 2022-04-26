Чернобыль. Ровно 36 лет назад и сегодня.

В 1986 году в 1:23 ночи мир потрясла страшная трагедия, которую признали величайшей техногенной катастрофой века.

Взрыв 4 энергоблока, авария на Чернобыльской АЭС.

Информацию о крушении долго скрывали. Люди продолжали вести привычный образ жизни и не догадывались существования угрозы. На следующий день после инцидента состоялся матч чемпионата СССР по футболу между киевским "Динамо" и московским "Спартаком". В ста километрах от эпицентра взрыва за игрой наблюдали 82 тысячи человек.

Ложь руководства СССР имела катастрофические последствия, которые затронули всю Европу, по имеющимся данным, пострадало около 5 миллионов человек.

Правду говорят, что жизнь ничему не учит, потому что 36 лет спустя мы сталкиваемся с тотальной ложью и ядерным террором со стороны наших соседей.

Если раньше это произошло из-за ошибки, то сейчас рискуем стать жертвами катастрофы из-за сознательных действий армии рашистов, позволяющих себе минировать территорию станции, рыть окопы в радиоактивном лесу, еще и обстреливать из танков энергоблоки в Запорожской области.

Сегодня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси возглавит экспертную миссию, которая прибудет в Украину.

Эксперты МАГАТЭ будут работать на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), чтобы "активизировать усилия по предотвращению опасности ядерной аварии" в связи с вторжением России в Украину.

Они привезут необходимое оборудование, проведут радиологические и другие замеры на ЧАЭС, которая в течение пяти недель (до 31 марта) была под контролем российских захватчиков.

"За этим будут дополнительные миссии МАГАТЭ на этом и других ядерных объектах в Украине в ближайшие недели", – сказал Гроси.