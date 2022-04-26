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Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь" в Мариуполе

10:06, 26 апр 2022
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Оккупанты "ДНР" признали, что МК "Азовсталь" разрушен ими настолько, что восстановлению не подлежит.

Об этом рассказал самозваный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко в комментарии российским СМИ.

"К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были", - сказал он, не уточнив, что "Азовсталь" терпел и продолжает нести массированный артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов. Кроме того, промзону МК, где обороняются украинские войска, уничтожают тяжелыми фугасными бомбами.

Ранее главарь "ДНР" Пушилин озвучил более-менее приемлемую "версию", почему одно из градообразующих предприятий Мариуполя после прихода "освободителей" прекратило свое существование. Оказывается, "завод "Азовсталь" загрязнял Мариуполь, что мешало ему стать курортным городом".

Сегодня, 26 апреля, над заводом "Азовсталь" в Мариуполе заметили черный дым. Путинские войска продолжают бомбить металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Над территорией завода, где в подвалах прячутся мирные жители, в небо поднялся огромный столб черного дыма.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Sky News утром 26 апреля.

Вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что Киев готов на все для того, чтобы открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и украинских военных с территории завода "Азовсталь" во осадном районе.

Соответствующее заявление Верещук сделала в эфире одного из украинских телеканалов. По словам министра, нет точной информации о том, сколько конкретно еды и питьевой воды осталось у мирных людей, которые прячутся на предприятии. "Мы знаем, что ни еды, ни питьевой воды, по крайней мере, доставки ее туда, не происходит. Там фактически нет связи, нет отопления, нет медицинской помощи, которая так нужна", - отметила Верещук.

Она также отметила полную готовность украинской стороны к организации гуманитарного коридора.

Источник: censor.net


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