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Харьков и область почти каждый день подвергается обстрелам

00:44, 26 апр 2022
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Ситуация в Харькове и области неспокойная, российские оккупанты постоянно обстреливают города и села региона. Гибнут мирные украинцы.

В результате обстрела орками пгт.Золочев погибла женщина По данным следствия, 25 апреля 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района. Погибла 72-летняя женщина, находившаяся на улице во время обстрела. Еще двое мирных жителей получили ранения. Повреждены восемь жилых домов.

Семь гражданских, по данным полиции, погибли в Харьковской области в результате войны в течение суток и по состоянию на 18:00 25 апреля. Всего с начала российского вторжения в регионе – 591 жертва среди гражданского населения, среди которых 26 детей, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в области Сергей Болвинов.

При этом Харьковской области идет восстановление дорог государственного значения. В первую очередь, дорожники области обеспечивают проезд эвакуационными и гуманитарными маршрутами. Как сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области, в эти выходные на государственных дорогах области работало 25 ремонтных бригад. На 7 дорогах государственного значения сделали ямочный ремонт – в общей сложности более 1700 м кв. покрытие.

Харьков получил гуманитарную помощь и детские рисунки из Испании. Как сообщили в Администрации Шевченковского района, эта страна не впервые оказывает гуманитарную помощь харьковчанам. На этот раз передали продукты питания и вещи первой необходимости, а также детские рисунки, которые отправят на фронт.


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