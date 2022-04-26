"Поддержать"
Тренды:
Новости
Чернобыль. Ровно 36 лет назад и сегодня.
Оккупанты признали, что полностью уничтожили "Азовсталь" в Мариуполе
Харьков и область почти каждый день подвергается обстрелам
В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах
"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии – Гайдай
Кишинев расценивает взрывы в Тирасполе как попытку обострения ситуации в Приднестровье
ОРДО осталось без воды. Что случилось
Россия пылает - что сгорело за последнее время?
Ксения Костюченко: Эвакуация. Несчастье или везение - ценности и потери войны
Пресс-конфереция в метро - о чем говорил Зеленский
РФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО
Пасха-2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции богослужений
Пентагон созывает встречу: обсудить оборонные нужды Украины согласились более 20 стран
Марку с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн. грн.
Григорий Суркис задержан в Краковке с незадекларированными часами
Все новости
Политика / Власть

В правительстве Грузии призвали Украину забыть об обидах

00:37, 26 апр 2022
63
Версия для печати

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам министра, Грузия делает максимум возможного "чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу".

Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.

В правительстве Грузии уверяют – эта страна отметила, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, по моему мнению, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те образы, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – утверждает Бурчуладзе.

Он также отметил, что "формулирование, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильным". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь удручать население Грузии".


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще