"Некого собирать в пакеты": в Кременной оккупанты и коллаборанты подорвались в мэрии – Гайдай

Российские оккупанты и коллаборанты взорвались в мэрии временно оккупированной Кременной, когда собрались на "совещание". Глава ОВА говорит, что во всем виноват "газ" - Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о происшествии в эфире телемарафона

"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении.

Короче: проводить совещания больше некому. Даже в кульки нечего положить".

По словам Гайдая, украинцы частично смогли восстановить электроэнергию на свободных территориях Луганщины.

Глава ОВА отметил, что уничтожение станций связи "идиотический поступок рашистов", потому что они собственными руками лишили себя электроэнергии, и восстановить ее не смогут.

Он сообщил, что украинские защитники тактически отошли от Новотошкивского.

Кроме того, враг продолжает попытку совершить прорывы в Рубежном и Попасной, бои там продолжаются. В Рубежном большая часть города под оккупантами, свободную часть – хаотично постоянно обстреливают.

Также Гайдай опроверг фейк о том, что эвакуация проводится за деньги: "Не верьте фейкам. В безопасных городах каждый получит бесплатное жилье, еду, одежду, медицинскую помощь".

Он добавил, что гуманитарные грузы завозятся в общины каждый день.

По словам главы ОВА, в Кременной продолжаются уличные бои, однако большую часть города взяли под контроль оккупанты.