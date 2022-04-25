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ОРДО осталось без воды. Что случилось

23:56, 25 апр 2022
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23 апреля остатки российских воинов повредили своей артиллерией 3-й подъем водопровода канала Северский Донец – Донбасс. Без воды остались Горловка, Донецк, Харцызск и многие другие населенные пункты. И в один голос «шавки кремля» начинают скулить о фашистах, геноциде, издевательствах над мирными и т.д.

По данным ГСЧС, в результате враждебных обстрелов обесточенной остается длительное время насосная станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода и до настоящего времени оккупационные власти не допускают ремонтные бригады для исправления указанной ситуации. Но вся эта кремлевская рать почему-то молчала.

Парадокс этой ситуации в том, что Донецк и другие оккупированные города Донецкой области тоже страдают от нехватки воды. То есть рашисты бьют сами себя. Но прекратить огонь и допустить украинские ремонтные бригады к решению этого вопроса ни оккупационные власти ДНР, ни россияне за весь этот период так и не захотели.

Со всей территории нашего государства сейчас наиболее охвачена пламенем и разрушена именно восточная часть, где испокон веков проживало у большинства русскоязычное население. И именно к русскоязычному населению оккупанты пришли с фейковыми лозунгами по защите. Разрушен полностью Мариуполь, в городе геноцид, гражданское население значительного количества городов Донецкой области осталось без воды и электропитания. Это дело рук освободителей.

Постоянные ротации и смена как российских военных, так и военного российского руководства, задействованного в войне против Украины, свидетельствует, что уже в первой волне российские захватчики поняли, что их здесь никто не ждет. Кто хоть чуть-чуть с мозгами, пишут рапорты и заявления, чтобы не возвращаться в район боевых действий. Однако Путину нужна хоть какая-то победа, а его свите нужна мотивация для мобилизации все нового и нового резерва как на территории реши так и на оккупированных территориях ДНР/ЛНР.


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