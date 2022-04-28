Юлия Недопитанская: Не путайте туризм и эмиграцию

Юлия Недопитанская – наш давний автор. Она из Киева, а близкие живут в одном из красивых предместий столицы. Юлия - очень большой любитель путешествий. Есть много стран, в которых она побывала вместе с сыном, о некоторых из них рассказывала на страницах нашего сайта, сопровождая рассказы прекрасным фоторепортажем. Но вот этого путешествия она бы предпочитала избежать, или если бы оно состоялась, то совсем не при таких обстоятельствах. Но пришлось...

24 февраля – день, который изменил жизнь всех украинцев навсегда. По официальной информации почти 4 миллиона уехали за границу, спасаясь от войны. Моя семья по этой статистике.

Выбирались мы, когда все пылало и взрывалось. Сначала из Киевской области в Винницу, оттуда на запад. Четверо суток дороги в Мукачево. Там переночевали и решили ехать в Польшу.

Не могу сказать, что это было решение. Вообще, с конца февраля, жизнь стала интуитивной и спонтанной. Еще там я списалась с давней подругой, живущей в Турции. Она предлагала принять. Но добраться до Каппадокии, в условиях войны, невозможно. Поэтому она договорилась со своей знакомой полькой о нашем устройстве и направила адрес.

С самого утра 13 марта наш экипаж (я, мама-пенсионерка, 9-летний сын, старушка-кошечка и испуганная шиншилла) двинулся к границе.

После обстрела Яворивского полигона, в сторону Львова ехать мы побоялись. Поэтому выбрали ближайшую границу – Загонь и заехали через Венгрию. Прошли все достаточно быстро. Вещ немного, обзор был поверхностный. Очередь только из трех автомобилей. Заполнили анкету. Вопросов к нам не было, потому что прописка киевская, а у мамы еще и Изюмский район Харьковщины. Полтора часа – и уехали.

Несмотря на то, что мы всю жизнь много путешествуем, переехала граница, полились слезы…

Это совсем новые и страшные чувства. Ты едешь не в отпуск, а убегаешь от войны. В полную неизвестность. Не зная, вернешься ли вообще когда-нибудь домой. Даже, не зная, есть ли у тебя еще дом.

Венгерские пограничники тоже предоставили анкеты, внесли туда наших зверушек. Угостили малыша конфетами и пирожным. Все это заняло не больше 20 минут.

Но, въехав на территорию Венгрии, получили первый сюрприз – почему-то не заработал роуминг. Соответственно, и навигатор. На дорожном указателе увидели Неретьхазе 20 км. В этом городке, еще маленькой я была в детском лагере. Не знаю, зачем, но решили ехать туда.

Надо же иметь какую-то цель, а это единственный знакомый указатель. На самом деле, крюк вышел на 40 км, потому что еще и свернули не туда. Но это не имело никакого значения. Доехали. В Неретьхазе вошли в торговый центр, купить телефонную симку.

Я почему-то решила, что на территории ЕС границ нет, валюта едина, и мобильные операторы работают по всем странам. А вот нет! В ТЦ нам пришлось сменить 30 евро на форинты. На остальные семь карты, попили кофе. Но настроили джипиес и задали адрес Колония Варшавская.

Пришлось вернуться в пограничный городок, а уже оттуда начался путь. Часов шесть петляли Венгрией. Дороги нормальные (хотя не идеальные), но ограничения скорости 70 км, а по населенным пунктам 30-40, очень усложнили путешествие.

Незаметно въехали в Словакию. Поняли, что мы уже в другой стране только потому, что пришла смс о подключении роуминга. Нежданно.

По Словакии дорога стала значительно хуже. Ехали в горах, проезжали какие-то старинные замки. В другой ситуации, обязательно остановились бы рассмотреть. Но в состоянии постоянного стресса, никакие красоты не требовались.

Глубокой ночью смс сообщило, что мы уже едем по Польше. Еще раз подключило роуминг и что-то сняло со счета. Уставшие от ужаса, решили искать отель для ночевки. Весьма проблематично.

Придорожных вывесок почти нет, а те, что есть, светятся словом "full", то есть "нет мест". Были уже мысли просто переночевать в авто. Только в темноте, в чужой стране, даже не ясно, где можно так устроиться.

Наконец нам повезло, нашли отель. Красивый в стиле охотничьего домика польской знати. Оказалось, все украинцы. Владелица отнеслась очень приветливо. Хотя мы ее разбудили в два ночи. Выделила нам отдельный номер. Даже позволила взять туда зверушек. С другими гостями гостиницы почти не общались.

Все разговоры у людей сводились к фразе "вы откуда?" и вся ли семья жива. Некоторые остановились для передышки перед дорогой в Данию, Швецию. Одна семья направлялась в Лиссабон. Все хорошо одетые, только уставшие, пушистые и испуганные. Ко мне подошел 5-летний мальчик и рассказал, что его дом "лопнул". Видимо, взорвался.

Утром позавтракали. Заплатили 70 евро. И двинулись дальше. В Варшаву ехать еще 260 км. Но уже автобаном, потому намного быстрее. Конечный адрес – Колония Варшавская. Это небольшой населенный пункт в 18 км от Варшавы, в 20 км от ее центра. Я бы сказала, это что-то вроде нашей Софиевской Борщаговки, только гораздо меньше. Хотя и сама Варшава втрое меньше Киева.

Польская семья приняла нас очень приветливо. Они живут своим микрорайончиком на четыре дома. В одном из этих домов жили бабушка с дедушкой, умершими лет 5 назад. Сюда нас и поселили. Домик небольшой, но со всеми удобствами. Отапливается дровами. Для экономии мы живем в одной комнате, хотя в доме их три. И даже второй этаж. Там закрыта дверь, поэтому не заглядывали. Раззнакомились с хозяевами. Они не просто подготовили дом, но и набили холодильник, заставили ванную всеми возможными средствами (даже крем и маски для лица). Принесли кастрюлю томатный суп.

Как потом выяснилось, это польское национальное блюдо. И бутылку вишневой наливки собственного производства. Люди тактичны, особенно ничего не расспрашивали. Да и общаться сначала было тяжело.

Польский язык схож с украинским, но не на столько чтобы сразу его понимать. Поэтому разговор был несколько польским, несколько украинским, несколько английским.

Первые дни мы просто приходили в себя и высыпались. Ведь с 24 февраля нормального сна не было. Здесь мы вздрагивали на каждый звук. Особенно, когда мимо окна проезжала полиция, или скорая. Почему-то все врубают сирены по полной.

Отдохнув, занялись обустройством жизни. Нам подключили телевизор. В первую очередь это помогает привыкать к языку. Да и новости смотреть хотелось. Потом пошли в местную школу.

Польская семья выступила нашими опекунами и написали заявление о просьбе устроить парня. Сын учится в 4 классе. Здесь украинские дети 4,5 и 6 класса объединили в одну группу. Сначала должны выучить язык. В их классе еще и девочка из Вьетнама и мальчик из Китая. До конца учебного года у них только польский язык, физкультура, английский и музыка.

Школа не столько для образования, сколько для адаптации. Уже через неделю сын познакомился с одноклассниками. Обзавелся друзьями. Один из них из Ирпеня, отец остался в ТРО. Первую половину дня ребенок учится там, а после обед подключается к онлайн-урокам со своей украинской школой. Говорит, что интересно, но тяжело. Тем не менее, через месяц имеет ощутимый языковой прогресс. Но уже успел поругаться с польскими мальчиками.

С работой для взрослых все гораздо сложнее. Из-за большого наплыва людей, мест фактически нет. Оплата снизилась по сравнению с прошлым годом. Журналист, юрист и политический обозреватель самые ненужные профессии. Большая проблема – незнание языка. Даже уборщица должна обладать хотя бы базовым уровнем. Мне удалось только один день поработать на складе. Перепаковывала кофеварки. С 9 до 15:00, получила 120 злотых. Это примерно 30 у о. Живем на сбережения.

Первые недели пронеслись как во сне. Где-то в третий раз началась адаптация. Сделали документы. Здесь нужно получить "песель", это как наш идентификационный код. Зарегистрироваться, открыть счет в банке для получения разовой помощи 300 злотых (примерно 70 у.е.) и ежемесячной выплаты на ребенка – 500 злотых (120 у.е.). Кроме того, после всех регистраций, установите на телефон приложение, аналог нашего Действия. Хотя ни разу документы у нас не проверяли.

Кстати, ковид сертификаты и вакцинацию тоже. В Польше карантин окончился 1 апреля.

Чем занимаются украинцы в Варшаве? Пойдем на акции. Первая была приурочена к приезду Байдена. Мы втроем уехали, купили украинские флаги. Приятно было попасть в родную обстановку. Пели гимн, а малыш вместе со всеми до хрипоты кричал, куда идти русскому кораблю. Второй раз пошли на акцию, где раскладывали одежду, символизирующую убитых в Буче.

Еще одна – день памяти Леха Качиньского. Годовщина авиатрощи совпала с католическим вербным воскресеньем. Был и праздник и траур одновременно…

Но зашли в музей королевского дворца. Сам дворец был разрушен во вторую мировую, осталась одна стена. Его отстроили. Экспонатами стали спасенные вещи. Многие картины с монархами прошлого. Кстати, вход платный. Хотя много читала в интернете, что для украинцев повсюду бесплатно. Нет.

Если вспомнила о финансах, добавлю: поляки очень сочувствуют и пытаются помочь. Мы уже начали скрывать свою национальность. Потому что не в самом худшем положении, а за нас постоянно пытаются заплатить. Принявшая семья не хочет даже воротников. Они обижаются на наши предложения и говорят, что на горе не будут зарабатывать.

Однажды имели историю с парковкой. Система для нас новая, и автомат польской, банковской карты нет. Попросили прохожего объяснить, как все работает. Так он заплатил за нас и ушел. Чувствуем себя неудобно. В кафе пытались бесплатно напоить кофе.

Впечатления от Польши самые лучшие. Народ, действительно пришедший на помощь в нелегкое время. Скорбно только, что эта страна навсегда будет ассоциироваться с таким страшным периодом жизни.

Юлия Недопитанская, Киев - Польша, для InfoKava

В следующем материале мы покажем Польшу глазами Юлии Недопитанской - глазами невольного эмигранта.