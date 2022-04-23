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Война / Одесса

РФ ударила по Одессе ракетами из Каспийского моря: 2 из них сбила ПВО

21:48, 23 апр 2022
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Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, 2 воздушные цели сбила Противовоздушная оборона, в городе есть разрушение инфраструктуры, известно о не менее 6 жертвах среди населения.

В 13:20 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. Через десять минут горожане слышали взрывы. После чего появилась информация о повреждении дома. Горел жилой дом.

Сообщается, что 23 апреля с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Указано, что воины зенитных ракетных подразделений уничтожили две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые враг выпустил по Одессе и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и создавали активные препятствия средствам противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

В результате ракетных обстрелов оккупантов в Одессе, по данным Офиса президента, погибли 6 человек, среди погибших трехмесячный младенец. Еще 18 украинцев получили ранения.


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