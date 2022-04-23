Пасха-2022: где и когда смотреть онлайн-трансляции богослужений

В воскресенье, 24 апреля, в Украине христиане восточного обряда будут праздновать Пасху.

В этом году из-за российской агрессии в Украине и возможных провокаций оккупантов верующих просят не идти в храмы, а присоединяться к богослужениям онлайн.

Православная церковь Украины

Праздничное богослужение по случаю Пасхи начнется 23 апреля в 23:30 в Михайловском Златоверхом соборе. Окончание 24 апреля в 3:00 (ориентировочно). Прямую трансляцию можно будет смотреть на Facebook на официальной странице ТСН.ua и странице ПЦУ.

Напомним, в воскресенье, 24 апреля, христиане восточного обряда празднуют Пасху. В этом году верующих призывают быть особенно бдительными и воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях из-за войны России против Украины и возможных провокаций со стороны оккупантов.

Украинская греко-католическая церковь

Прямой эфир из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве начнется 24 апреля в 7:30 утра. Продлится все ориентировочно до 11:30 часов. Будет транслировать службу Fecebook-страница ТСН.ua и "Живое телевидение".

Во многих областях Украины в честь Пасхи был отменен комендантский час, но в прифронтовых районах - наоборот, усилился. Так, в Запорожье он начинается в 19:00.



