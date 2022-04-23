Пентагон созывает встречу: обсудить оборонные нужды Украины согласились более 20 стран

Мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных и члены Альянса.
26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе "Рамштайн" состоится встреча, посвященная вопросу оборонных потребностей Украины. Участие в мероприятии уже подтвердили более двух десятков стран, и их список может расшириться.
Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
Он подчеркнул, что мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.
По его словам, на встрече также будет идти речь о текущем развитии событий в Украине, о том, какие виды неотложной помощи нужно обеспечить, и как это может повлиять на ситуацию на поле боя.
По его словам, Соединенные Штаты Америки делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.