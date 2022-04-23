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Политика / Армия / США

Пентагон созывает встречу: обсудить оборонные нужды Украины согласились более 20 стран

10:30, 23 апр 2022
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Мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных и члены Альянса.

26 апреля 2022 года на немецкой авиабазе "Рамштайн" состоится встреча, посвященная вопросу оборонных потребностей Украины. Участие в мероприятии уже подтвердили более двух десятков стран, и их список может расшириться.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"К участию (во встрече – ред.) были приглашены около 40 стран. Ответы продолжают поступать, но я могу подтвердить, что уже более 20 приглашенных стран согласились прибыть", — рассказал представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что мероприятие будет проходить не под эгидой НАТО, хотя среди приглашенных есть и члены Альянса. Это будет встреча стран, готовых обеспечивать оборонную помощь Украине, как на нынешнем этапе, так и в долгосрочной перспективе.

"Одна из вещей, на которой министр (обороны США Ллойд Остин – ред.) хочет сосредоточиться во вторник в "Рамштайне", это начало дискуссии со странами-единомышленниками о долгосрочных отношениях в сфере обороны, в которых нуждается Украина в дальнейшем", — резюмировал Кирби.

По его словам, на встрече также будет идти речь о текущем развитии событий в Украине, о том, какие виды неотложной помощи нужно обеспечить, и как это может повлиять на ситуацию на поле боя.

По его словам, Соединенные Штаты Америки делают все возможное для обеспечения ВСУ необходимым оборудованием и вооружением.

"Мы продолжаем предоставлять Украине все, что можем сейчас в плане помощи, обеспечения и оружия. Это происходит даже в этот момент, когда мы общаемся здесь", — подытожил официальный представитель оборонного ведомства США.



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