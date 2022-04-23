Марку с российским кораблем продали на благотворительном аукционе за 5 млн. грн.

На благотворительном аукционе от Prozorro. Продажи почтовую марку с кораблем продали за 5 млн грн, все деньги передали на нужды ВСУ. Об этом сообщили в Укрпочте.

«А это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую ​​популярность и смогла собрать миллионы», – говорится в сообщении.

«Укрпочта» объявила о прекращении продажи марок с российским военным кораблем в отделениях.

Почтовая марка «Русский военный корабль» была введена в обращение 12 апреля. Марка выпущена в двух номиналах – для отправки по Украине (номинал F, эквивалент 23 грн) и для международных отправлений (номинал W, эквивалент $1,5). Таким образом, за пять дней Укрпочта смогла выручить 12-13 млн грн.

Это выражение — ответ украинского пограничника Романа Грибова с острова Змеиный российскому кораблю на предложение сдаться в день вторжения оккупационных войск в Украину, 24 февраля.

13 апреля ВСУ попали двумя ракетами «Нептун» в российский крейсер «Москва» – именно посланный пограничником. Наконец корабль затонул.