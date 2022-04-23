Григорий Суркис задержан в Краковке с незадекларированными часами

В пятницу, 22 апреля, нардепа и одного из президентов ФК «Динамо» Григория Суркиса остановили в пункте пропуска «Краковец» Львовской таможни из-за попытки вывезти из Украины 13 часов стоимостью 35 тыс. евро.

По данным «Украинской правды», Григорий Суркис вывозил 13 часов. Часы не были указаны в декларации, потому в вывозе этих вещей нардепу отказали. Инцидент с Григорием Суркисом был подтвержден в Государственной таможенной службе. Впоследствии появилось официальное сообщение таможни на этот счет.

22 апреля при пересечении границы с Республикой Польша гражданин Украины воспользовался «красным коридором» и в своей декларации отметил, что перемещает из Украины 13 часов стоимостью 35 тыс. евро. Должностные лица таможни отказали гражданину в вывозе указанных вещей из-за невыполнения требований п. 20 ст. 370 Таможенного кодекса Украины», – говорится в официальном сообщении Государственной таможенной службы, распространенном после публикаций в СМИ.

В службе заявили, что в вывозе часов отказали, поскольку их стоимость превышает 10 тыс. евро и не были поданы документы о законности их перемещения за пределы Украины. После отказа Григорий Суркис вернулся на территорию Украины и через некоторое время снова заехал на тот же пункт пропуска уже без часов, выбрав «зеленый коридор». После повторного досмотра пограничников и таможенников нардеп уехал из Украины.

В пресс-службе нардепа заявили, что Григорий Суркис уехал на лечение в Польшу. «После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу», – цитирует объяснение пресс-службы Суркиса «Интерфакс-Украина».

В первые дни войны братьям Суркисам удалось вывезти из Украины более 17 млн ​​долларов наличных без декларирования на украинской таможне, об этом сообщала «Украинская правда». В материале говорилось, что Григорий и Игорь Суркисы с семьями покинули Украину 17 февраля, а наличные деньги задекларировали только на венгерской таможне. После этого Государственное бюро расследований начало расследовать действия украинских таможенников, выпустивших Суркисов за границу.

Через месяц после этого события братья Суркисы отрицали вывоз наличных из Украины.