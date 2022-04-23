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Херсон / Война

Никакой ХНР не будет. Скоро в Херсоне все будет, как до войны

09:00, 23 апр 2022
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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что скоро во временно оккупированном Херсоне все будет, как до полномасштабной войны с Россией.

По его словам, украинская власть знает, что происходит в Херсонской области, и не признает попыток российских оккупантов провести незаконный "референдум".

"Никакой "ХНР" не будет. Там будет Украина. Просто сейчас еще нужно немного подождать, нужно определенное время для того, чтобы там все вернулось, как было до войны. Это обязательно произойдет. И произойдет в ближайшее время. Я в этом более чем уверен", – сказал он.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что украинские войска не будут штурмовать Херсон, чтобы не бить по мирным жителям. Город окружат и подрежут пути снабжения.

Если оккупанты проведут референдум в Херсоне – Украина выйдет из переговоров. Вчера Генштаб ВСУ сообщал, что "референдум" в Херсонской области назначен на 1 мая. Ранее омбудсмен Людмила Денисова говорила, что он состоится 27 апреля.

22 апреля раздавались сильные взрывы на окраинах города. Наиболее критическая ситуация в населенных пунктах, граничащих с соседними областями.

Практически все села Бериславского района (Нововоронцовская, Высокопольская, Великоалександровская, Калиновская ТГ) и часть сел Херсонского района (Чернобаевская, Станиславская ТГ) – на грани гуманитарной катастрофы.

В области российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, вывозят продукцию со складов и заставляют рабочих проводить посевную в пользу РФ.

"Имеем базы в селах Чонгар, Красное, Павловка, земельный банк составляет 20 тыс. гектаров. Вооруженные люди заявили, что теперь все имущество предприятия принадлежит им. Руководителей подразделений предупредили, что в случае имущественных потерь им отрежут головы" - сообщил херсонский аграрий Альберт Черепаха.

По состоянию на 22 апреля в Херсонской области возобновили электроснабжение в следующих населенных пунктах: Гладковка, Старая Збурьевка, Забарино и Рыбальче - Херсонский городской совет.

В захваченном Херсоне начали вещание российские пропагандистские каналы.

Эвакуация из Херсона и области - стихийная.


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