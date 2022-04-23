Харьковская область - обстрелов меньше не стало

Под обстрел попали ХТЗ, Алексеевка, Салтовка, Северная Салтовка, центр Харькова, а также Дергачи, Чугуев, населенные пункты в золочевском направлении.

За 22 апреля российские оккупанты 15 раз обстреляли из артиллерии Харьков и область. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей: трое в Харькове и двое — в Чугуевском районе. Интенсивность огня не уменьшилась, поэтому жителям стоит находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Я все-таки призывают всех местных жителей без необходимости не находиться на улицах, во дворах, а находиться в более защищенных местах и укрытиях. Поскольку уменьшение интенсивности огня — это ложное представление, и спрогнозировать вражеские действия слишком тяжело", — подчеркнул Синегубов.

Вооруженные силы Украины проводят активные боевые действия на Изюмском направлении, держат позиции и оборону Харькова. По словам Синегубова, вражеской авиации и беспилотных летательных аппаратов над Харьковом сегодня зафиксировано не было.

"На Изюмском направлении враг несет значительные потери среди живой силы, авиации, бронированной техники", — отметил Синегубов.

Кроме домов, снарядами был поврежден газопровод. В настоящее время без газа остаются несколько населенных пунктов в Харьковской области. Выехать на место, чтобы отремонтировать газопровод, аварийная служба пока не может из-за опасности обстрелов.