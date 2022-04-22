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На Херсонщине захватчики усиливают террор и планируют провести мобилизацию

00:45, 22 апр 2022
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Российские оккупанты намерены провести мобилизацию для пополнения рядов своих воинских подразделений. Об этом стало известно украинской разведке, о чем сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На фоне усиления контроля жизни людей, захватчики прибегают к запретительным мерам. В частности, недавно они собрали селян в Золотой Балке и объявили, что запрещают покидать населенный пункт, «зеленых» коридоров больше не будет. Также местных жителей предупредили, что за невыполнение установленных ими порядков или обстрелов украинскими военнослужащими их позиций они будут прибегать к обстрелам населенного пункта.

Кроме того, идет усиленная подготовка к проведению референдума об образовании на Херсонщине «республики» по аналогии с незаконными «ЛДНР» на востоке страны. Оккупанты торопятся, чтобы хоть как-то оправдать принудительную мобилизацию.

Очередное, ничем не оправданное преступление против мирных граждан, совершили российские оккупанты в Херсоне.

Стало известно, что на одном из своих блок-постов захватчики убили мужчину. По информации, которой на данный момент располагает Херсонская областная прокуратура, мужчине выстрелили в бедро. В результате пуля попала в бедренную артерию и повредила ее. Пострадавший скончался от большой кровопотери на месте происшествия. Правоохранителями начато уголовное производство, согласно ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение обычаев и законов войны, соединенное с умышленным убийством человека).



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