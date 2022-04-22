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Политика / Война

Зеленский назвал 5 шагов, которые помогут остановить войну России против Украины

00:27, 22 апр 2022
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Мир вместе способен реализовать решения, которые не только остановят агрессивные намерения Российской Федерации, которые не только поддержат Украину в этой войне.

Общие решения покажут всем потенциальным агрессорам мира, что создавать проблемы для других государств, для других народов – значит создавать проблемы для самого себя. Если мы этого не сделаем, то миллионы и миллионы людей в мире еще неоднократно будут страдать от агрессивных действий отдельных государств.

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении во время круглого стола Всемирного банка в поддержку Украины.

Зеленский, в частности, назвал топ-5 шагов, которые следует предпринять для прекращения войны России против Украины.

"Первое – это немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одной из их захватнических целей. О деталях такой финансовой поддержки, уверен, сегодня расскажут наши премьер-министр и министр финансов, присутствующие на этом собрании. "Мы должны сделать все для того, чтобы у Украины и украинцев было все необходимое для жизни даже несмотря на войну", — сказал президент.

Второе, по его словам, нужно немедленно исключить Россию из всех международных финансовых институций: "МВФ, Всемирный банк и другие — точно не место для такого государства, которое пытается разрушить жизнь соседнего народа".

"Третье – нужен специальный налог за войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность. Такой налог за войну должен налагаться на все без исключения торговые операции с Россией как с государством или с российскими компаниями. На все экспортно-импортные операции, на все еще не заблокированные финансовые операции. Средства от налога за войну должны быть использованы для помощи Украине на восстановление всего того, что Россия разрушила войной", – заявил Зеленский.

Президент добавил: "Четвертое – каждому государству мира нужно уже сейчас подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией. Никто не должен зависеть от политического настроения руководства этого государства. Если мир будет готов изолировать Россию полностью, у российского руководства будет мотив, чтобы избегать любой войны. И пятое – уже заблокированы значительные активы российского государства и представителей российской элиты. Однако это еще не все их активы, о которых нам известно".

"Если из-за развязанной Россией войны в определенных регионах начнется голод или если из-за вспышки инфляции некоторые страны существенно пострадали, заблокированные российские активы могут быть использованы для оплаты помощи и предоставления компенсаций. Мы должны применить всю нашу силу, чтобы Россия почувствовала наказание за эту войну. А также почувствовала, насколько велика – в том числе и для нее – необходимость вернуть мир", – сказал Владимир Зеленский.



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