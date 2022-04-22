Байден анонсировал $500 миллионов прямой экономической помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил, что американское правительство намерено выделить Украине дополнительные 500 миллионов долларов для поддержки экономики Украины в период войны, а также для обеспечения социальных выплат.

Об этом он сказал в четверг, выступая в Белом доме, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Кроме усиления сопротивления Украины на поле боя, мы демонстрируем также нашу поддержку людям в Украине. Сегодня Соединенные Штаты объявляют, что мы намерены выделить дополнительно $500 миллионов прямой экономической помощи украинскому правительству», – заявил глава Белого дома.

По его словам, этот пакет будет предназначен для стабилизации экономики Украины, поддержки громад, разоренных российским наступлением, а также оплаты труда тем, кто в условиях войны продолжает обеспечивать предоставление основных услуг.

Кроме того, Байден анонсировал введение новой инициативы поддержки украинцев, стремящихся приехать в США из охваченной войной Украины.

«Я объявляю программу «Объединитесь ради Украины», новую программу, которая позволит ищущим убежища украинцам приехать непосредственно из Европы в США», - заявил Байден.

Эта программа дополнит возможности легального пребывания граждан Украины в США, включая предоставление миграционных виз и оформление статуса беженцев. Для этого мигранты должны иметь американского спонсора, включая семью или неправительственную организацию.