Крылатые ракеты РФ ударили по острову Хортица

В Запорожье крылатые ракеты, выпущенные днем ​​21 апреля армией РФ, ударили по острову Хортица.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Запорожской ОВА, передает Укринформ.

"Сегодня, 21 апреля 2022 года, в 12.45 российская армия запустила крылатую ракету по Запорожью. Она упала на остров Хортица в районе моста Преображенского. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье-Львов, в котором от взрывной волны выбило стекла в четырех вагонах. Также вылетели стекла в автомобилях, которые двигались по мосту", - говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что в 13.30 россияне нанесли второй удар ракетой - которая также попала в остров Хортица. В результате повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан.

"Враг целился в самое сердце Украины - святую Хортицу, которая была свидетелем многих войн, чьи тысячелетние скалы могут рассказать о мощи и победе, непобедимой силе наших воинов. Хортица исконно защищала Запорожье, а мы будем защищать Хортицу!" - подчеркнули в обладминистрации.

По факту ракетного обстрела Запорожья 21 апреля открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).