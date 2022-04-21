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Геращенко: Всем рекомендую читать Гиркина. Никто так язвительно и точно не описывает все провалы Путина

23:22, 21 апр 2022
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"Знаете, кого я читаю из российских Telegram-каналов? Кроме, конечно, нашего с вами хорошего товарища Александра Невзорова, я читаю и всем рекомендую читать  Стрелкова. Это тот самый террорист Стрелков-Гиркин. Президенту РФ Владимиру Путину на Западе никто не верит." - Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.


"Тот самый террорист Стрелков-Гиркин. Никто так язвительно и точно не описывает все провалы Путина и российской военной машины", – сказал Геращенко.

Он добавил, что Гиркин опубликовал в Telegram фотографии тонущего крейсера "Москва" с ехидным замечанием, что российское командование рассказывало о шторме, как о причине затопления.

"Вы же нам рассказывали, что был шторм, а шторма не было. Никакого шторма не было. Корабль, как вы сами понимаете, взорвался от того, что российские матросы курили в неположенном месте. Сигареты "Нептун". Две". И, соответственно, читайте Гиркина, вдохновляйтесь и видьте, насколько у них все плохо. И у нас тоже не очень хорошо. Но наше дело правое, и мы победим", – подчеркнул советник главы МВД.


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