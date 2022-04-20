Во Львове объявили сбор средств на боевые самолеты для ВСУ

Покупать на рынке оружие могут не только государства, говорят инициаторы

Львовский предприниматель, совладелец Холдинга эмоций «!FEST» Юрий Назарук объявил о сборе средств на покупку для ВСУ боевого самолета. Речь идет о Су-24, Су-25, Су-27, Миг-29.

«Кажется, что собрать деньги на самолет – это нереально. Но на самом деле это не так. Один новый МиГ-29 стоит около 20 млн. долларов. Однако в мире достаточно много самолетов моделей Су и Миг, которые не используются по назначению, и владельцы таких самолетов готовы продать их по более низким ценам. Поэтому мы обращаемся к международным компаниям, к бизнесменам, ко всем, кто в состоянии приобщиться. С поддержкой мира мы сможем купить достаточно самолетов, чтобы наши пилоты закрыли небо над мирными городами Украины», – говорится на сайте сборника.

На вопрос о том, можно ли просто взять и купить боевой самолет, инициаторы отвечают, что это возможно сделать как третья сторона с соответствующим согласованием с государственными структурами и передать самолет воздушным силам Украины.

На странице инициативы «Купи мне самолет» есть разные возможности перевести средства – в гривне, долларах, евро и разных криптовалютах.

Юрий Назарук добавляет, что инициатива «Купи мне самолет» идет от украинских боевых летчиков, а весь процесс сбора проходит законно и прозрачно на счета специально созданного Благотворительного фонда «Авиация Галиции».

«В процентном соотношении наши лётчики уничтожили в два раза больше самолетов, чем российские захватчики. Мы работаем в два раза лучше, эффективнее них, но теряем свои самолеты. Важность пополнения нашего авиапарка остается актуальной. Мы ведем боевые действия в нашем родном небе. Мы защищаем нашу родную землю, наши семьи, наших детей», –прокомментировал Командующий Воздушных Сил ВСУ в 2015-2021 годах генерал-полковник Сергей Дроздов во время презентации инициативы в Международном медиацентре во Львове.