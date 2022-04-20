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Подводный Чернобыль: что ждет Черное море, если на "Москве" таки были ядерные боеголовки

23:11, 20 апр 2022
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Специалисты в профильной сфере на прошлой неделе сообщили о том, что на покоящемся на дне морском рашистском крейсере "Москва" могли находиться ядерные боеголовки. О том, как опасной для всего окружающего может быть потенциальная детонация таких боеприпасов, дала комментарий эколог Татьяна Лампика.

Будет так же, как в Чернобыле

Эксперт в первую очередь заверила, что обычно боеголовки не детонируют сами по себе из-за защитного механизма и могут пролежать в покое очень большое количество лет. По ее словам, активное вещество надежно защищено саркофагом, и "если никто не полезет, не будет такого происходить, оно там может лежать, как показывает история, очень много лет и ничего с ним не будет".

Если же боеголовки сдетонируют на морской глубине, то, говорит специалист, следует ожидать ударной волны, которая может вызвать сейсмические отклонения.

"Если там (где затонула "Москва" – ред.) достаточно достаточная глубина, то в принципе вода не даст распространения на воздух, но, будет ли отравление по воде, назовем его так, или заражение всего живого, что есть. Надо понимать, что флора и фауна Черного моря будет заражена, и это будет как в Чернобыле. Никто не говорит о том, что оно будет мертвым. опасность – это будет так же, как в Чернобыле: будут существовать животные, будут наблюдаться какие-то отклонения у них, но та же радиация – она будет повышена, но, скажем так, если мы не будем их вылавливать, есть и т.д. – то мы не будем даже понимать, что она там есть.

По ее словам, если взглянуть на Чернобыльскую зону – на сегодняшний день там нормально живут животные, окружающая среда нормально восстанавливается. Как отмечает Лампика, природе всегда нужно давать шанс восстанавливаться, и чем меньше вмешивается человек в это восстановление – тем быстрее это делает.

Также эколог отметила, что опасность из-за сероводорода, который накапливается в глубинных слоях, действительно существует.

"Есть такая особенность. Когда идут взрывные работы – очень часто наблюдаются такие вещи. Если я не ошибаюсь, был такой случай, когда взрывные работы на карьере спровоцировали утечку сероводорода. Погибло очень большое количество рыб, 5-6 млн грн, если я не ошибаюсь, был начислен ущерб Государственной экологической инспекцией за такой случай. При детонации такого заряда – это все тоже может быть, ведь все эти или отложения, там под ними может быть все, что угодно, и, скорее всего, такое может быть", - отметила она.

Ядерные боеголовки – не самое страшное

По мнению Лампики, большую опасность, чем возможность нахождения на борту крейсера боеголовок, представляют нефтепродукты, которыми было заправлено судно.

По мнению эколога, его количество может быть настолько большим, что, в случае утечки, погибнет вся флора и фауна на несколько километров.

"Я не знаю, какой там объем двигателей и какие запасы. Но, обычно, такие танкеры – у них есть полные баки, и еще резервуары для того, чтобы им там на время хватало для дозаправки. То есть, это очень большое количество" , – говорит специалист.

Она напомнила о перекинувшемся в Одессе танкере Delfi - на нем не было топлива, но последствия были существенные, отмечает эксперт.

"Если там полные баки, если там были полные резервуары или еще что-то было на этом корабле (потому что я на фотографиях видела, что там может быть еще какая-то техника, тоже заправленная) – количество этого топлива может быть просто невероятно велико, и, когда будут повреждены, например, ржавчиной, все эти накопители и нефть начнет выходить, то пятно такое может быть за 10 км так точно. гибнуть все, что под ней".

Источник: unn.com.ua


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