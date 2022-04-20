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Обстрел Зеленодольска - люди не пострадали

22:59, 20 апр 2022
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На многоуровневом паркинге и парковках Международного аэропорта "Борисполь" в настоящее время находятся 230 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Борисполь". В пресс-службе аэропорта отметили, что люди начали забирать автомобили в начале марта.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину работа в международном аэропорту "Борисполь" была приостановлена. Люди оставили машины на парковках.

Впоследствии на своей странице в Facebook международный аэропорт "Борисполь" сообщил, что оставшиеся на парковках или на многоуровневом паркинге автомобили необходимо забрать лично или доверить это близкому человеку.

Для этого на блокпосте на въезде в аэропорт нужно предъявить:

  • удостоверение личности
  • технический паспорт транспортного средства - оригинал или документ в приложении

Автомобили отдают без уплаты за парковку. Отмечается, что передать права на управление автомобилем доверенному лицу можно онлайн на портале Дія.


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