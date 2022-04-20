Азербайджанский студент из Мариуполя рассказал, как российские военные почти месяц удерживали его в плену и ежедневно пытали

Российские военные в Мариуполе почти месяц держали в плену и пытали азербайджанского студента Хусейна Абдуллаева.

20-летний Хусейн переехал в Украину в 2019 году и поступил в Мариупольский государственный университет. Первые два года из-за пандемии коронавируса он учился заочно, но в августе прошлого года приехал в Мариуполь, чтобы продолжить учебу очно.

С первых дней российской блокады Хусейн находился в городе и, по его словам, помогал волонтерам носить продовольствие и обустраивать бомбоубежища. Уехать парень решил 17 марта, “когда ситуация сильно ухудшилась”. Говорит, что с собой в машину его взял кто-то из местных, однако доехать им удалось только до блокпоста близ Бердянска, где их остановили российские военные.

“Они начали проверять документы. Потом подъехала еще одна машина военнослужащих, нас всех вывели и смотрели на татуировки. У водителя нашей машины на руке был набит рак. Это даже не военная и патриотическая наколка, но им она не понравилась. Они стали бить нас прикладом автомата, не позволяя одеваться. Несмотря на морозную погоду, мы стояли полностью раздетые, не понимая, что с нами будет”, – вспоминает Абдуллаев.

Вскоре на блокпост приехал КамАЗ с российскими военными в форме и черных масках, которые заломили руки Хусейну и его товарищу, надели наручники и бросили в машину. Мужчины не знали, куда их везут, но потом поняли, что очутились в СИЗО. Там Абдуллаева продержали 25 дней.

Парень говорил россиянам, что он студент и гражданин Азербайджана: “Говорил на ломаном русском, одним словом, как мог”.

С собой у Хусейна был мобильный телефон, на который ему в первый же день позвонили друзья. Трубку тогда подняли его похитители – кадыровцы. Они сказали, что Хусейн в плену, о чем вскоре узнали и его родители. С ними мужчина за время удержания смог пообщаться только дважды.

О том, что похитителями были именно кадыровцы, Абдуллаев понял по форме командира, еще раз заставившего его раздеться, чтобы осмотреть тело на предмет татуировок. На его форме была нашивка с флагом Чечни.

“Он осмотрел мои руки и заявил, что я военный. Я не понял сначала, почему он сделал такой вывод и начал объяснять, что у меня грязь под ногтями из-за того, что в Мариуполе нет воды и никаких условий соблюдать гигиену. Он даже не стал меня слушать и отправил в камеру”, – рассказывает парень.

Через час Хусейна привели в пыточную: маленькую комнату с металлическим стулом и аппаратом с электрическим током. От парня требовали признаний в том, что он якобы является членом полка “Азов”. Абдуллаев говорит, что не всегда понимал своих палачей и попросил привести переводчика. Российские военные привели ему другого азербайджанца, родом из Дербента, однако и после разговора с ним не поверили словам Хусейна:

“Они стали мне угрожать, что если я не хочу говорить по-хорошему, то будет по-плохому. Они подсоединили аппарат к пальцам моих ног и начали пускать ток. Они хотели, чтобы я признался, что военный. Но мне нечего было сказать, я им не лгал, ведь я просто студент…”

По словам парня, его пытали и избивали каждый день и угрожали расстрелом.

“21 марта у меня был день рождения и меня весь день пытали. Пытки остановили только за пять-шесть дней до того, как была достигнута договоренность и меня отпустили. Больше не пускали разряды тока, но продолжали избивать… Как правило, избивали по 10–15 человек сразу. Но это не самое ужасное, электрического тока я боялся больше. Как правило, пытки током продолжались 20–30 минут, а избивали в течение часа. Пытки повторялись три раза в день. Бывало, что я терял сознание, на меня выливали холодную воду и продолжали издеваться дальше”, – говорит он.

Вместе с Хусейном в камере СИЗО содержались и другие пленные. Парень смог вспомнить некоторых из них: Сергей Назаров – работник ГСЧС из Мариуполя, Эдуард Кростов – работник одного из заводов, Алексей Лустов – волонтер. Над ними, как убеждает Хусейн, “издевались еще хуже”:

“Особенно над волонтером. Так как у парня была татуировка на ноге, они его избили так, что нога сильно опухла. У него были проблемы с сердцем, начался приступ, я пытался ему помочь, после чего меня избили еще сильнее. Как правило, они не били по лицу, но почему-то на Эдика это не распространялось. Когда мы увидели его, на нем не было живого места. А через тело Сергея Назарова постоянно пропускали ток и снимали на видео”.

Что касается судьбы других пленных, Хусейн говорит, что Кростова якобы отправили в оккупированный Крым, однако об этом рассказали сами российские военные, а потому их словам он не верит.

Пытали пленных не только кадыровцы, но и российские военные из Дагестана и азербайджанцы.

Из плена Хусейна удалось освободить 12 апреля. Утром того дня в камеру пришел охранник, отвел к начальнику, а потом парень оказался на блокпосте, где его и задержали.

“(Российские военные – Ред.) остановили машину, в ней ехала украинская семья. Меня подсадили к ним, поскольку они направлялись в Запорожье. Перед тем как выпустить начальник дал мне свой номер и рядом написал букву В. Сказал, если меня остановят, чтобы я передал военным эту бумажку. Было странно это слышать, ведь именно он ежедневно приказывал, чтобы меня пытали, и сам участвовал. На одном из блокпостов меня снова задержали российские военнослужащие, посадили в машину, но я передал номер того чеченца, и после разговора с ним меня снова отпустили”.

Когда Хусейн оказался в Запорожье, обратился в больницу. Сейчас он планирует вернуться на родину, а после войны приехать обратно в Мариуполь.

Источник: zmina.info