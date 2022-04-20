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Война / Харьков

В харьковском экопарке обнаружили тела работников, которых расстреляли российские военные

12:43, 20 апр 2022
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С первых дней обстрелов Харькова сотрудники "Фельдмана Экопарка" остались на работе и помогали кормить животных.

7 марта они пропали. Их долго искали, подключали стражей порядка, до последнего надеялись, что они смогли выжить. Однако вчера их тела были найдены. Ребят расстреляли, а тела забаррикадировали в подсобном помещении.

Об этом сообщается в Фейсбуке учреждения, передает Укринформ.

"Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли", - говорится в сообщении.

 Российские войска почти полностью разрушили Фельдман Экопарк, расположенный за харьковской кольцевой дорогой в Дергачевском районе. Комплекс находится на линии огня с первого дня вторжения, из-за разрушения вольеров некоторые животные разбежались, многие животные погибли, в частности потомство белых тигров, пантер, ягуаров. Во время обстрела погибли три сотрудника Экопарка, которые приезжали кормить животных.

К середине апреля всех выживших животных из Экопарка вывезли в другие украинские города.


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