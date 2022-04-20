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Политика / Скандал

Руководителя Госгеокадастра Львовщины подозревают в раздаче земли на 113 млн грн

12:29, 20 апр 2022
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Чиновник разрешил отчуждать 26,7 га земли в Зимноводовской общине

Начальнику главного управления Госгеокадастра во Львовской области Андрею Кавецкому объявили подозрение в незаконном выделении коммунальной земли на сумму свыше 113 млн грн.

«Он разрешил незаконно отчуждать землю коммунальной собственности площадью 26,7 га на территории Зимноводовского сельского совета и раздать ее частным лицам. Стоимость земли оценивается в 113 млн грн», – сообщили в ДБР 20 апреля.

Следователи установили, что чиновник подписал приказ об утверждении проектов землеустройства для отвода и передачи земельных участков. Это повлекло ущерб общине более чем на 480 тыс. грн.

Следователи Государственного бюро расследования проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям и получение взяток от заказчиков за разрешение на оформление участков.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность).

В сообщении ДБР не указаны фамилии чиновника, но на сайте главного управления Госгеокадастра во Львовской области отмечено, что начальником управления до сих пор является Андрей Кавецкий. В 2017 году его уволили с должности, а через год он через суд возобновился в должности.

В июле 2021 года Львовский областной совет инициировал его увольнение из-за злоупотреблений с передачей земель объединенным общинам в рамках реформы децентрализации, но это не дало результата. Госгеокадастр Львовщины фигурировал в громких земельных скандалах, в частности, относительно передачи в частную собственность земли, где запланировано строительство новой львовской улицы, а также объездной дороги Равы-Русской.


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