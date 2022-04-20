Сегодня из Мариуполя должны эвакуировать женщин, детей и стариков

Гуманитарный коридор из Мариуполя на сегодня, 20 апреля 2022 года, согласован.

Об этом только сообщила министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня.

Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей.

Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.

Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Прошу следить за соответствующими официальными сообщениями.

Мы приложим все усилия, чтобы все сработало как следует", - написала министр.

В комментариях президенту МТВ (мариупольского телевидения) Николаю Осыченко, Ирина Верещук уточнила - эвакуацию планируется осуществлять на автобусах, для гражданских, в том числе для тех, кто был заблокирован на металлургическом комбинате "Азовсталь". Есть надежда, что гуманитарный коридор сработает и не будет каких-либо провокаций со стороны врага.

Напомним, ранее российская сторона не раз нарушала режим тишины и срывала гуманитарные коридоры, ранее согласованные со всеми сторонами.