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Силы ООС отбили 10 атак врага: уничтожили 12 танков, самолет и другую технику оккупантов

01:06, 20 апр 2022
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Украинские защитники успешно дают отпор врагу на востоке Украины.

Украинские силы Операции Объединенных сил отбили 10 атак российских захватнических войск.

Об этом идет речь в сообщении Операции объединенных сил в Facebook. Украинские защитники уничтожили 12 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники. 

Подразделения противовоздушной обороны на востоке Украины сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.


"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении.


Напомним, перед российскими оккупантами стоит задачазахватить украинские территории в границах Донецкой и Луганской областей, чтобы объявить о своей победе. Советник руководителя ОП убежден, что захватчикам не удастся достичь своих целей.


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