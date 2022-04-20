"Это вторая фаза войны, которая определит третью": Арестович описал три ее сценария





Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу.

Эта третья фаза может пойти по трем сценариям, сказал советник главы ОП в видеообращении.

"Первый (сценарий третьей фазы – ред.) – россияне будут пытаться стоять на месте, потратив все свои оперативные резервы – последние их оперативные резервы, которые там есть. И будут вести тактические действия по удержанию территории", – рассказал Арестович.

"Второе – они могут убраться с нашей территории. А третье – они могут снова перейти к мирным переговорам", – добавил он.

Hанее Арестович заявил, что "дает 99%" на то, что наступление российских войск на Донбассе и на юге провалится.

"Сразу скажу – у них ничего не получится. Это последний оперативный резерв России, больше нет. Есть еще 10-15 тысяч несчастных расстрелянных, которых вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей – они сейчас под Белгородом и пишут в подавляющем большинстве рапорта об увольнении. Конечно, это наступление, конечно, возьмут парочку наших населенных пунктов, конечно, будут потери у нас. Но в общем, я даю 99%, что это наступление провалится, потому что сил, которые они накопили, недостаточно", — отметил советник главы. ОП.



